Клименко Варвара Ермалаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1949
Дочь: Сергеева Нелли Ивановна
Отец ребёнка: Клименко Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.08.1953
Дочь: Золотова Лилия Ивановна
Отец ребёнка: Клименко Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно