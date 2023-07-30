Клименко Варвара Ермалаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Варвара Ермалаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1949

Дочь: Сергеева Нелли Ивановна

Отец ребёнка: Клименко Иван Михайлович

Рождение ребёнка
21.08.1953

Дочь: Золотова Лилия Ивановна

Отец ребёнка: Клименко Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно