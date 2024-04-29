Гительсон (Аронсон) Фрума Рувимовна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гительсон (Аронсон) Фрума Рувимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

?.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Аронсон Рувим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гительсон Меир (Марк) Рафаилович

Рождение ребёнка
11.10.1911

Дочь: Рубинчик (Гительсон) Рива (Рита) Меировна

Отец ребёнка: Гительсон Меир (Марк) Рафаилович

г. Витебск, Российская Империя
Рождение ребёнка
1913

Сын: Гительсон Аркадий Меирович

Отец ребёнка: Гительсон Меир (Марк) Рафаилович

Рождение ребёнка
19.08.1919

Дочь: (Гительсон) Цецилия Лида Меировна

Отец ребёнка: Гительсон Меир (Марк) Рафаилович

Смерть
?.08.1971
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Кладбище памяти жертв 9-го января, г. Ленинград

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