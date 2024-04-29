Гительсон (Аронсон) Фрума Рувимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти?.08.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Аронсон Рувим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1911
Дочь: Рубинчик (Гительсон) Рива (Рита) Меировна
Отец ребёнка: Гительсон Меир (Марк) Рафаилович
г. Витебск, Российская Империя
Рождение ребёнка
1913
Сын: Гительсон Аркадий Меирович
Отец ребёнка: Гительсон Меир (Марк) Рафаилович
Рождение ребёнка
19.08.1919
Дочь: (Гительсон) Цецилия Лида Меировна
Отец ребёнка: Гительсон Меир (Марк) Рафаилович
Смерть
?.08.1971
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Кладбище памяти жертв 9-го января, г. Ленинград