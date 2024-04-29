Гительсон Меир (Марк) Рафаилович 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гительсон Меир (Марк) Рафаилович

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Место рождения

г. Полоцк, Российская Империя

Дата рождения

1881

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Гительсон Рафаил

Мать: Гительсон Малка

г. Полоцк, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гительсон (Аронсон) Фрума Рувимовна

Место жительства
Неизвестно
Гаванская ул., д. 81, кв. 3, Ленинград, СССР
Рождение ребёнка
11.10.1911

Дочь: Рубинчик (Гительсон) Рива (Рита) Меировна

Мать ребёнка: Гительсон (Аронсон) Фрума Рувимовна

г. Витебск, Российская Империя
Рождение ребёнка
1913

Сын: Гительсон Аркадий Меирович

Мать ребёнка: Гительсон (Аронсон) Фрума Рувимовна

Рождение ребёнка
19.08.1919

Дочь: (Гительсон) Цецилия Лида Меировна

Мать ребёнка: Гительсон (Аронсон) Фрума Рувимовна

Смерть
?.03.1942
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Пискарёвское мемориальное кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

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