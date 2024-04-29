Гительсон Меир (Марк) Рафаилович
Место рожденияг. Полоцк, Российская Империя
Дата рождения1881
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Гительсон Рафаил
Мать: Гительсон Малка
г. Полоцк, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Гаванская ул., д. 81, кв. 3, Ленинград, СССР
Рождение ребёнка
11.10.1911
Дочь: Рубинчик (Гительсон) Рива (Рита) Меировна
Мать ребёнка: Гительсон (Аронсон) Фрума Рувимовна
г. Витебск, Российская Империя
Рождение ребёнка
1913
Сын: Гительсон Аркадий Меирович
Мать ребёнка: Гительсон (Аронсон) Фрума Рувимовна
Рождение ребёнка
19.08.1919
Дочь: (Гительсон) Цецилия Лида Меировна
Мать ребёнка: Гительсон (Аронсон) Фрума Рувимовна
Смерть
?.03.1942
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Пискарёвское мемориальное кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация