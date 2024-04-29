Аронсон Рувим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аронсон) Сима Рувимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аронсон) Роза Рувимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гительсон (Аронсон) Геля Рувимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аронсон Соломон Рувимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Гительсон (Аронсон) Фрума Рувимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно