Марфа Калинина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1878
Дочь: Блинова Матрена Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Пелагия
Отец ребёнка: Прохор Стефанов
Смерть
Неизвестно