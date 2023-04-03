Марфа Калинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Калинина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1878

Дочь: Блинова Матрена Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Стефанов

Елино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Пелагия

Отец ребёнка: Прохор Стефанов

Елино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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