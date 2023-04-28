Блинова Матрена Прохоровна
Место рождения
Дата рождения06.11.1878
Дата смертиМежду 1958 и 1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1878
Отец: Прохор Стефанов
Мать: Марфа Калинина
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Плаксина Анна
Отец ребёнка: Блинов Федор
Попадьино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.06.1911
Дочь: Вегман Наталия Федоровна
Отец ребёнка: Блинов Федор
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Между 1958 и 1960