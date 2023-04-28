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Блинова Матрена Прохоровна

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Место рождения

Елино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.11.1878

Дата смерти

Между 1958 и 1960

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1878

Отец: Прохор Стефанов

Мать: Марфа Калинина

Елино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Плаксина Анна

Отец ребёнка: Блинов Федор

Попадьино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.06.1911

Дочь: Вегман Наталия Федоровна

Отец ребёнка: Блинов Федор

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Между 1958 и 1960
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