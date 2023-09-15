Горбунов Иван Ильин
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Горбунов Илья Гаврилов
Мать: Горбунова Фекла
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Горбунова Мавра Аверьянова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Горбунова Мавра Аверьянова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Горбунова Мавра Аверьянова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Горбунова Мавра Аверьянова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Горбунова Мавра Аверьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно