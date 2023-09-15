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Горбунов Иван Ильин

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Горбунов Илья Гаврилов

Мать: Горбунова Фекла

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Горбунова Мавра Аверьянова

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Горбунов Иван Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Мавра Аверьянова

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Горбунов Петр Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Мавра Аверьянова

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Горбунова Мавра Аверьянова

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Горбунова Мавра Аверьянова

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Мавра Аверьянова

Место жительства
Неизвестно
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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