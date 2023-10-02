Горбунова Мавра Аверьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Горбунов Иван Ильин
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Горбунов Иван Ильин
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Горбунов Иван Ильин
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Горбунов Иван Ильин
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Горбунов Иван Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбунов Иван Ильин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно