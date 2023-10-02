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Горбунова Мавра Аверьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Горбунов Иван Ильин

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Горбунов Иван Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Ильин

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Горбунов Петр Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Ильин

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Горбунов Иван Ильин

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Горбунов Иван Ильин

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Иван Ильин

Место жительства
Неизвестно
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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