Дёмин Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1941
Дата смерти06.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1968 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
06.04.1974