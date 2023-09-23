Дёмин Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмин Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1941

Дата смерти

06.04.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1968 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
06.04.1974
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