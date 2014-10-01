Осипова Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1949
Дата смерти01.10.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1968 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дёмин Юрий Александрович
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
01.10.2014