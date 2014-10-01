Осипова Любовь Петровна 08.08.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1949

Дата смерти

01.10.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1968 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дёмин Юрий Александрович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
01.10.2014

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