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Виногорова Антонина Егоровна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1917

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Виногоров Егор Семёнович

Мать: Виногорова Степанида Яковлевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл