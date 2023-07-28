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Виногорова Антонина Егоровна
Виногорова Антонина Егоровна
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1917
Пол
Женский
Отец
Виногоров Егор Семёнович
1869 г.р.
Мать
Виногорова (Виногорова) Степанида Яковлевна
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Виногоров Егор Семёнович
Мать:
Виногорова Степанида Яковлевна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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