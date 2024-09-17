Двинянинова Харитина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДвинянинова Харитина Романовна

Двинянинова Харитина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двинянинов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
08.11.1901

Сын: Двинянинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Двинянинов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Двинянинова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Двинянинов Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.