Двинянинова Харитина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1901
Сын: Двинянинов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Двинянинов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Двинянинова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Двинянинов Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно