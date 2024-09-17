Двинянинов Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1901
Сын: Двинянинов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Двинянинова Харитина Романовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Двинянинова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Двинянинова Харитина Романовна
Смерть
Неизвестно