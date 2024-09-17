Двинянинов Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДвинянинов Иван Кузьмич

Двинянинов Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двинянинова Харитина Романовна

Рождение ребёнка
08.11.1901

Сын: Двинянинов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Двинянинова Харитина Романовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Двинянинова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Двинянинова Харитина Романовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.