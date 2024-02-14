Давлеткильдина Рабига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлеткильдина Рабига

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1958 г.р.
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Давлеткильдин Тагир

Отец ребёнка: Давлеткильдин Гибат

Рождение ребёнка
1961

Сын: Давлеткильдин Загир Гибатович

Отец ребёнка: Давлеткильдин Гибат

Рождение ребёнка
08.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлеткильдин Гибат

Смерть
1994

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