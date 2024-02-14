Давлеткильдин Гибат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавлеткильдин Гибат

Давлеткильдин Гибат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1958 г.р.
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Давлеткильдин Ялал

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Давлеткильдин Тагир

Мать ребёнка: Давлеткильдина Рабига

Рождение ребёнка
1961

Сын: Давлеткильдин Загир Гибатович

Мать ребёнка: Давлеткильдина Рабига

Рождение ребёнка
08.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлеткильдина Рабига

Смерть
1963

Мы используем куки для улучшения работы сайта.