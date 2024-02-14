Давлеткильдин Гибат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1963
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Давлеткильдин Ялал
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Сын: Давлеткильдин Тагир
Мать ребёнка: Давлеткильдина Рабига
Рождение ребёнка
1961
Сын: Давлеткильдин Загир Гибатович
Мать ребёнка: Давлеткильдина Рабига
Рождение ребёнка
08.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давлеткильдина Рабига
Смерть
1963