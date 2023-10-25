Каминский Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смерти13.08.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868
Отец: Каминский Иван Павлович
Вычилено исходя из возраста указанного в записи МК о смметри (42 года в 1910 году)
Рождение ребёнка
1891
Сын: Каминский Онуфрий Петрович
Мать ребёнка: Каминская Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: Каминская Ксения Петровна
Мать ребёнка: Каминская Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Дочь: Каминская Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Каминская Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
24.05.1903
Сын: Каминский Леонтий Петрович
Мать ребёнка: Каминская Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
02.01.1905 ст.
Сын: Каминский Василий Петрович
Мать ребёнка: Каминская Ирина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1910
От чахотки
Похороны
14.08.1910