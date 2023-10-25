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Каминский Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

13.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: Каминский Иван Павлович

Мать: не указана

Вычилено исходя из возраста указанного в записи МК о смметри (42 года в 1910 году)
Рождение ребёнка
1891

Сын: Каминский Онуфрий Петрович

Мать ребёнка: Каминская Ирина Максимовна

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: Каминская Ксения Петровна

Мать ребёнка: Каминская Ирина Максимовна

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Дочь: Каминская Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Каминская Ирина Максимовна

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
24.05.1903

Сын: Каминский Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Каминская Ирина Максимовна

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
02.01.1905 ст.

Сын: Каминский Василий Петрович

Мать ребёнка: Каминская Ирина Максимовна

Острожец, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каминская Ирина Максимовна

Смерть
13.08.1910
Острожец, Рівненська область
От чахотки
Похороны
14.08.1910
Острожец, Рівненська область
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