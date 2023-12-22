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Каминский Онуфрий Петрович

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Место рождения

Острожец, Рівненська область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Каминский Петр Иванович

Мать: Каминская Ирина Максимовна

Острожец, Рівненська область
Бракосочетание
06.11.1911

Жена: Каминская Елена Алексеевна

Острожец, Рівненська область
Жениху 19 лет, Невесте 16 лет.
Восприемник
08.01.1912 ст.
Острожец, Рівненська область
Доминикия- М. Острожца Яков Алексеев Гаврилюкъ и законная жена его Анна Филиппова, оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
17.10.1913 ст.

Сын: Каминский Иван Онуфриевич

Мать ребёнка: Каминская Елена Алексеевна

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
17.06.1915 ст.

Дочь: Каминская Анна Онуфриевна

Мать ребёнка: Каминская Елена Алексеевна

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
26.01.1918 ст.

Сын: Каминский Александр Онуфриевич

Мать ребёнка: Каминская Елена Алексеевна

Острожец, Рівненська область
Восприемник
15.04.1918 ст.
Острожец, Рівненська область
Григорий - М.Острожца Яков Алексеев Гаврилюк и законная жена его Анна Филиппов оба православног овероисповедания
Восприемник
19.05.1918 ст.
Острожец, Рівненська область
Иван- м.Острожца Игнатий Яковлев Крень и законная жена его Елена Андреевна оба православного вероисповедания
Восприемник
01.01.1920 ст.
Острожец, Рівненська область
Василий- М. Острожца Игнатий Яковлев Крень и законная жена его Елена Андреевна, оба православного вероисповедания
Восприемник
12.07.1920 ст.
Острожец, Рівненська область
Николай- М. Острожца Иосиф Игнатьевич Макарук и законная жена его Феодора Иванова оба православного вероисповедания
Восприемник
21.09.1920
Острожец, Рівненська область
Владимир- М. Острожца Яков Иванов Острожчукъ и законная жена его Ульяния Павлова, оба православного вероисповедания
Поручитель
30.01.1922
Острожец, Рівненська область
Поручитель на венчании Гражданина села Воротнева Луцкого района Григория сына Константина Муляр (27 лет) и граждански села Острожец Иустины дочери Ивана Шалайко (33 года)
Рождение ребёнка
26.03.1923

Дочь: Каминская Вера Онуфриевна

Мать ребёнка: Каминская Елена Алексеевна

Острожец, Рівненська область
Поручитель
09.04.1923
Острожец, Рівненська область
Поручитель со стороны жениха на венчании Кирила Афанасьевича Цыбули (39 лет) и Христины Андреевны Возняк (37 лет)
Поручитель
19.11.1923
Острожец, Рівненська область
Поручитель со стороны жениха на венчании Антона Андреевича Возняка (24 года) и Феклы Евтиховны Пепчук (19 лет)
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Каминская Ганна Онуфриевна

Мать ребёнка: Каминская Елена Алексеевна

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Каминская Вера Онуфриевна

Мать ребёнка: Каминская Елена Алексеевна

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
16.06.1928

Сын: Каминский Николай Онуфриевич

Мать ребёнка: Каминская Елена Алексеевна

Острожец, Рівненська область
Эмиграция
1937
Исходя из личного дела заключенного в отношении его брата Василия в 1937 году бежал в Германию.
Смерть
Неизвестно
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