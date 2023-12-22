Каминский Онуфрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
06.11.1911
Жениху 19 лет, Невесте 16 лет.
Восприемник
08.01.1912 ст.
Доминикия- М. Острожца Яков Алексеев Гаврилюкъ и законная жена его Анна Филиппова, оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
17.10.1913 ст.
Сын: Каминский Иван Онуфриевич
Мать ребёнка: Каминская Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
17.06.1915 ст.
Дочь: Каминская Анна Онуфриевна
Мать ребёнка: Каминская Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
26.01.1918 ст.
Сын: Каминский Александр Онуфриевич
Мать ребёнка: Каминская Елена Алексеевна
Восприемник
15.04.1918 ст.
Григорий - М.Острожца Яков Алексеев Гаврилюк и законная жена его Анна Филиппов оба православног овероисповедания
Восприемник
19.05.1918 ст.
Иван- м.Острожца Игнатий Яковлев Крень и законная жена его Елена Андреевна оба православного вероисповедания
Восприемник
01.01.1920 ст.
Василий- М. Острожца Игнатий Яковлев Крень и законная жена его Елена Андреевна, оба православного вероисповедания
Восприемник
12.07.1920 ст.
Николай- М. Острожца Иосиф Игнатьевич Макарук и законная жена его Феодора Иванова оба православного вероисповедания
Восприемник
21.09.1920
Владимир- М. Острожца Яков Иванов Острожчукъ и законная жена его Ульяния Павлова, оба православного вероисповедания
Поручитель
30.01.1922
Поручитель на венчании Гражданина села Воротнева Луцкого района Григория сына Константина Муляр (27 лет) и граждански села Острожец Иустины дочери Ивана Шалайко (33 года)
Рождение ребёнка
26.03.1923
Дочь: Каминская Вера Онуфриевна
Мать ребёнка: Каминская Елена Алексеевна
Поручитель
09.04.1923
Поручитель со стороны жениха на венчании Кирила Афанасьевича Цыбули (39 лет) и Христины Андреевны Возняк (37 лет)
Поручитель
19.11.1923
Поручитель со стороны жениха на венчании Антона Андреевича Возняка (24 года) и Феклы Евтиховны Пепчук (19 лет)
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Каминская Ганна Онуфриевна
Мать ребёнка: Каминская Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Каминская Вера Онуфриевна
Мать ребёнка: Каминская Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
16.06.1928
Сын: Каминский Николай Онуфриевич
Мать ребёнка: Каминская Елена Алексеевна
Эмиграция
1937
Исходя из личного дела заключенного в отношении его брата Василия в 1937 году бежал в Германию.
Смерть
Неизвестно