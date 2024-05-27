(Лугинина) Акилина Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лугинина) Акилина Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лугинина) Анна Васильева

Отец ребёнка: Лугинин Василий Корнилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Василий Корнилов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Лугинина) Марина Васильева

Отец ребёнка: Лугинин Василий Корнилов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Лугинина) Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Лугинин Василий Корнилов

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Лугинина) Евлампия Васильева

Отец ребёнка: Лугинин Василий Корнилов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Лугинин Петр Васильев

Отец ребёнка: Лугинин Василий Корнилов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Лугинин Павел Васильев

Отец ребёнка: Лугинин Василий Корнилов

Смерть
Неизвестно

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