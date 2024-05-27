(Лугинина) Акилина Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лугинина) Анна Васильева
Отец ребёнка: Лугинин Василий Корнилов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Лугинина) Марина Васильева
Отец ребёнка: Лугинин Василий Корнилов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Лугинина) Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Лугинин Василий Корнилов
Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Лугинина) Евлампия Васильева
Отец ребёнка: Лугинин Василий Корнилов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Лугинин Василий Корнилов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Лугинин Василий Корнилов
Смерть
Неизвестно