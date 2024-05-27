Лугинин Василий Корнилов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лугинина) Анна Васильева
Мать ребёнка: (Лугинина) Акилина Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Лугинина) Марина Васильева
Мать ребёнка: (Лугинина) Акилина Константинова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Лугинина) Агрипина Васильева
Мать ребёнка: (Лугинина) Акилина Константинова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Лугинина) Евлампия Васильева
Мать ребёнка: (Лугинина) Акилина Константинова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: (Лугинина) Акилина Константинова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: (Лугинина) Акилина Константинова
Смерть
Неизвестно