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Лугинин Василий Корнилов

Место рождения

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Лугинин Кирило Кирило/Корнило Андреев

Мать: (Лугинина) Устиния Устиния/Устинья Иванова/Иоанова

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лугинина) Анна Васильева

Мать ребёнка: (Лугинина) Акилина Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лугинина) Акилина Константинова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Лугинина) Марина Васильева

Мать ребёнка: (Лугинина) Акилина Константинова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Лугинина) Агрипина Васильева

Мать ребёнка: (Лугинина) Акилина Константинова

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Лугинина) Евлампия Васильева

Мать ребёнка: (Лугинина) Акилина Константинова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Лугинин Петр Васильев

Мать ребёнка: (Лугинина) Акилина Константинова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Лугинин Павел Васильев

Мать ребёнка: (Лугинина) Акилина Константинова

Смерть
Неизвестно

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