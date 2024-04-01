Зверовский Иван Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Бракосочетание
16.05.1771
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.09.1774
Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова
Рождение ребёнка
21.02.1783
Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Зверовский Григорий Иванов
Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова
Смерть
После 1801