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Зверовский Иван Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Зверовский Евдоким Капрал Вологодского Драгунского Полку

Мать: Зверовская Аксинья Никитина

Бракосочетание
16.05.1771

Жена: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.09.1774

Сын: Зверовский Иван 1 Иванов

Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова

Рождение ребёнка
21.02.1783

Сын: Зверовский Иван Иванов

Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Зверовский Григорий Иванов

Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова

Смерть
После 1801
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