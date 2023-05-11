Иванъ Ерофеевъ
Место рождения
Дата рождения1727
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Ерофей Яковлевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Никифоръ Ивановъ
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Иванъ Ивановъ
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Николай Ивановъ
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Максимова