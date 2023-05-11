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Иванъ Ерофеевъ

Место рождения

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1727

Пол

Мужской

Отец

1685 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Ерофей Яковлевъ

Мать: не указана

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Никифоръ Ивановъ

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Иванъ Ивановъ

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Николай Ивановъ

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Максимова

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