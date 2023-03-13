Ерофей Яковлевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофей Яковлевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Савва Ерофеевъ

Мать ребёнка: не указана

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Филиппъ Ерофеевъ

Мать ребёнка: не указана

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Иванъ Ерофеевъ

Мать ребёнка: не указана

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Кузьма Ерофеевъ

Мать ребёнка: не указана

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1762
Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
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