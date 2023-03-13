Ерофей Яковлевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смерти1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Савва Ерофеевъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Филиппъ Ерофеевъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Иванъ Ерофеевъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Кузьма Ерофеевъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1762