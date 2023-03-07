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Пелагея Максимова

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Место рождения

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1730

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Никифоръ Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Ерофеевъ

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Иванъ Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Ерофеевъ

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Николай Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Ерофеевъ

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Ерофеевъ

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