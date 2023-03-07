Пелагея Максимова
Место рождения
Дата рождения1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Никифоръ Ивановъ
Отец ребёнка: Иванъ Ерофеевъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Иванъ Ивановъ
Отец ребёнка: Иванъ Ерофеевъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Николай Ивановъ
Отец ребёнка: Иванъ Ерофеевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Ерофеевъ