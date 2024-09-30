Матикайнен Ева Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Ева Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Иван

Рождение ребёнка
23.04.1838

Сын: Матикайнен Адам Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1840

Сын: Матикайнен Александр Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1842

Сын: Матикайнен Абрам Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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