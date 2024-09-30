Матикайнен Ева Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матикайнен Иван
Рождение ребёнка
23.04.1838
Отец ребёнка: Матикайнен Иван
Рождение ребёнка
24.03.1840
Сын: Матикайнен Александр Иванович
Отец ребёнка: Матикайнен Иван
Рождение ребёнка
08.01.1842
Сын: Матикайнен Абрам Иванович
Отец ребёнка: Матикайнен Иван
Смерть
Неизвестно