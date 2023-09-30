Алевтина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Баталов Боталов Виктор Маркович
Отец ребёнка: Баталов Марк Иванович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Баталов Марк Иванович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Боталов Александр Маркович
Отец ребёнка: Баталов Марк Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Боталова Екатерина Марковна
Отец ребёнка: Баталов Марк Иванович
Рождение ребёнка
1980
Отец ребёнка: Баталов Марк Иванович
Смерть
Неизвестно