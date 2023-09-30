Алевтина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлевтина Васильевна

Алевтина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Баталов Боталов Виктор Маркович

Отец ребёнка: Баталов Марк Иванович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Боталов Николай Маркович

Отец ребёнка: Баталов Марк Иванович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Боталов Александр Маркович

Отец ребёнка: Баталов Марк Иванович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Боталова Екатерина Марковна

Отец ребёнка: Баталов Марк Иванович

Рождение ребёнка
1980

Сын: Боталов Иван Маркович

Отец ребёнка: Баталов Марк Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close