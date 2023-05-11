Займенцева (Агапова) Марфа Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Займенцева (Агапова) Марфа Никитична

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1731 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Агапов Никита

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.11.1800 ст.

Муж: Займенцев Гаврила

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: красноярский купец Гаврила Займенцев Невеста: Марфа Никитична дочь девица умершего казака Никиты Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 36 номер 15
Смерть
Неизвестно
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