Займенцева (Агапова) Марфа Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Агапов Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1800 ст.
Муж: Займенцев Гаврила
Жених: красноярский купец Гаврила Займенцев Невеста: Марфа Никитична дочь девица умершего казака Никиты Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 36 номер 15
Смерть
Неизвестно