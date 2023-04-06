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Займенцев Гаврила

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.11.1800 ст.

Жена: Займенцева Марфа Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: красноярский купец Гаврила Займенцев Невеста: Марфа Никитична дочь девица умершего казака Никиты Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 36 номер 15
Смерть
Неизвестно
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