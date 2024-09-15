Часовских Стефан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_16.05.1901_крещение-17.05.1901 пол_М_ запись - 57 род. Стефан в село Брусенцево у крестьянин Часовских Дмитрий Феодоров и законная жена Фе... Показать все
Крещение
17.05.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_16.05.1901_крещение-17.05.1901 пол_М_ запись - 57 род. Стефан в село Брусенцево у крестьянин Часовских Дмитрий Феодоров и законная жена Фе... Показать все
Смерть
Неизвестно