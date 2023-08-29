Вшивкова (- Русинова) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивкова (- Русинова) Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.05.1919

Муж: Вшивков Иван Уарович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
крестьянин с. Н. Козьмяш Иоанн Уарович Вшивков, 57 лет, 2 браком и крестьянка того же села Варвара Андреевна Русинова, 30 лет, 2 браком Источник: ГАПК Ф ?!9 Оп 8 Д 938
Смерть
Неизвестно
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