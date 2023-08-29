Вшивкова (- Русинова) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1919
Муж: Вшивков Иван Уарович
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
крестьянин с. Н. Козьмяш Иоанн Уарович Вшивков, 57 лет, 2 браком и крестьянка того же села Варвара Андреевна Русинова, 30 лет, 2 браком Источник: ГАПК Ф ?!9 Оп 8 Д 938
Смерть
Неизвестно