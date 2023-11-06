Русинов Иван (Иоанн) Евфимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Русинов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1916 ст.
Мать ребёнка: Вшивкова Варвара Андреевна
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 63 № 17м
Бракосочетание
До 1916 ст.
Рождение ребёнка
03.07.1918
Мать ребёнка: Вшивкова Варвара Андреевна
11/XI-35 27/VII-36 6/IX-37 Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 134 №30м
Смерть
Неизвестно