Русинов Иван (Иоанн) Евфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинов Иван (Иоанн) Евфимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русинов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1916 ст.

Сын: Русинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Вшивкова Варвара Андреевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 63 № 17м
Бракосочетание
До 1916 ст.

Жена: Вшивкова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
03.07.1918

Сын: Русинов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Вшивкова Варвара Андреевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
11/XI-35 27/VII-36 6/IX-37 Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 134 №30м
Смерть
Неизвестно
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