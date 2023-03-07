Бухарцов Агап Ларионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Бухарцова Татьяна Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Бухарцова Агафья Агапова
Мать ребёнка: Бухарцова Татьяна Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Бухарцова Татьяна Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Васса Агапова
Мать ребёнка: Бухарцова Татьяна Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795