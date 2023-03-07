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Бухарцов Агап Ларионов

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Место рождения

Бухарская

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Бухарцов Ларион Фадеев

Мать: Бухарцова Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Бухарцов Дорофей Агапов

Мать ребёнка: Бухарцова Татьяна Давыдова

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Бухарцова Агафья Агапова

Мать ребёнка: Бухарцова Татьяна Давыдова

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Бухарцов Максим Агапов

Мать ребёнка: Бухарцова Татьяна Давыдова

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Васса Агапова

Мать ребёнка: Бухарцова Татьяна Давыдова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Татьяна Давыдова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Евдокия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795
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