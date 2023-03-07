Бухарцова Татьяна Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Бухарцов Агап Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Бухарцова Агафья Агапова
Отец ребёнка: Бухарцов Агап Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Бухарцов Агап Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Васса Агапова
Отец ребёнка: Бухарцов Агап Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1794