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Бухарцова Татьяна Давыдова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Бухарцов Дорофей Агапов

Отец ребёнка: Бухарцов Агап Ларионов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Бухарцова Агафья Агапова

Отец ребёнка: Бухарцов Агап Ларионов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Бухарцов Максим Агапов

Отец ребёнка: Бухарцов Агап Ларионов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Васса Агапова

Отец ребёнка: Бухарцов Агап Ларионов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Агап Ларионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1794
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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