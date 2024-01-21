Русских (Бузмакова) Валентина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2006
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бузмаков Егор Дмитриевич
Мать: Бузмакова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русских Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инстовкина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Русских Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русских Владимир
Смерть
2006