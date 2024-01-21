Русских (Бузмакова) Валентина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русских (Бузмакова) Валентина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бузмаков Егор Дмитриевич

Мать: Бузмакова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русских Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инстовкина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Русских Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русских Владимир

Смерть
2006
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