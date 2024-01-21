Бузмакова (Бузмакова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузмакова (Бузмакова) Александра

Бузмакова (Бузмакова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бузмаков Григорий Филиппович

Мать: Бузмакова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
08.01.1936

Сын: Бузмаков Евлампий Егорович

Отец ребёнка: Бузмаков Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.02.1952

Дочь: Захадяева Нина Егоровна

Отец ребёнка: Бузмаков Егор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузмаков Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русских Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Бузмаков Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Галина Егоровна

Отец ребёнка: Бузмаков Егор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузмаков Егор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close