Бузмакова (Бузмакова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1936
Сын: Бузмаков Евлампий Егорович
Отец ребёнка: Бузмаков Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.02.1952
Дочь: Захадяева Нина Егоровна
Отец ребёнка: Бузмаков Егор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русских Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Бузмаков Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Галина Егоровна
Отец ребёнка: Бузмаков Егор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно