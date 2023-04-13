Рыкова (Хвиль) Агафья Созонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыкова (Хвиль) Агафья Созонтовна

Рыкова (Хвиль) Агафья Созонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1878

Муж: Рыков Николай Петрович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Руднева Домникия Николаевна

Отец ребёнка: Рыков Николай Петрович

Рождение ребёнка
07.12.1891

Дочь: Попова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Рыков Николай Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close