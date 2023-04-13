Рыкова (Хвиль) Агафья Созонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1878
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Руднева Домникия Николаевна
Отец ребёнка: Рыков Николай Петрович
Рождение ребёнка
07.12.1891
Дочь: Попова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Рыков Николай Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно