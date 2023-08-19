Попова (Рыкова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1891
Отец: Рыков Николай Петрович
Мать: Рыкова Агафья Созонтовна
Бракосочетание
16.07.1910
Рождение ребёнка
23.07.1917
Сын: Попов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Попов Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.12.1920
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно