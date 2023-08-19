Попова (Рыкова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Рыкова) Анна Николаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

07.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1891

Отец: Рыков Николай Петрович

Мать: Рыкова Агафья Созонтовна

Бракосочетание
16.07.1910

Муж: Попов Александр Иванович

Рождение ребёнка
23.07.1917

Сын: Попов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.12.1920

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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