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Калагеорги Иван Христофорович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1766

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Сын греческого дворянина. Фамилию иногда пишут как Карагеоргий, смешивая с сербской княжеской династией Калагеоргиевичи.
Образование
Около 1773
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Воспитывался вместе с великим князем Константином Павловичем и, таким образом, был с детства приближённым к императорской семье.
Военная служба
Около 1793
Днепр, Дніпропетровська область
Воинское звание: секунд-майор Новотроицко-Екатеринославский кирасирский полк имени князя Потёмкина.
Бракосочетание
04.07.1794

Жена: Калагеорги Елизавета Григорьевна

Днепр, Дніпропетровська область
В браке всего 10 детей: 4 сына и 6 дочерей.
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Овсянико-Куликовская Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Калагеорги Елизавета Григорьевна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Лутковская Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Калагеорги Елизавета Григорьевна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Калагеорги Александр Иванович

Мать ребёнка: Калагеорги Елизавета Григорьевна

Днепр, Дніпропетровська область
Работа или профессия
Около 1800
После выхода Ивана Христофоровича в отставку, семья переехала в Херсон, объявленный губернским центром, где Калагеорги получил должность в казённой палате.
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Калагеорги Константин Иванович

Мать ребёнка: Калагеорги Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Калагеорги Григорий Иванович

Мать ребёнка: Калагеорги Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Калагеорги Николай Иванович

Мать ребёнка: Калагеорги Елизавета Григорьевна

Работа или профессия
1807
Должность: вице-губернатор
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Мартос Вера Ивановна

Мать ребёнка: Калагеорги Елизавета Григорьевна

Работа или профессия
1816
Днепр, Дніпропетровська область
Получил должность губернатора Екатеринославской губернии, переселился в Екатеринослав.
Работа или профессия
1820
Днепр, Дніпропетровська область
Должность: губернатор Отправился на лечение в Железноводск. Лечение помогло лишь частично, смог нормально ходить, боли в ноге прекратились, говорить он тоже мог, но тихо, а память полностью не восстан... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
1841
Днепр, Дніпропетровська область
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