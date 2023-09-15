Калагеорги Иван Христофорович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын греческого дворянина. Фамилию иногда пишут как Карагеоргий, смешивая с сербской княжеской династией Калагеоргиевичи.
Образование
Около 1773
Воспитывался вместе с великим князем Константином Павловичем и, таким образом, был с детства приближённым к императорской семье.
Военная служба
Около 1793
Воинское звание: секунд-майор Новотроицко-Екатеринославский кирасирский полк имени князя Потёмкина.
Бракосочетание
04.07.1794
В браке всего 10 детей: 4 сына и 6 дочерей.
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Овсянико-Куликовская Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Калагеорги Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Лутковская Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Калагеорги Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Калагеорги Александр Иванович
Мать ребёнка: Калагеорги Елизавета Григорьевна
Работа или профессия
Около 1800
После выхода Ивана Христофоровича в отставку, семья переехала в Херсон, объявленный губернским центром, где Калагеорги получил должность в казённой палате.
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Калагеорги Константин Иванович
Мать ребёнка: Калагеорги Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Калагеорги Григорий Иванович
Мать ребёнка: Калагеорги Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Калагеорги Николай Иванович
Мать ребёнка: Калагеорги Елизавета Григорьевна
Работа или профессия
1807
Должность: вице-губернатор
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Мартос Вера Ивановна
Мать ребёнка: Калагеорги Елизавета Григорьевна
Работа или профессия
1816
Получил должность губернатора Екатеринославской губернии, переселился в Екатеринослав.
Работа или профессия
1820
Должность: губернатор Отправился на лечение в Железноводск. Лечение помогло лишь частично, смог нормально ходить, боли в ноге прекратились, говорить он тоже мог, но тихо, а память полностью не восстан... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1841