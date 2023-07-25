Бескоровайный Матвей Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бескоровайный Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бескоровайный Николай Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бескоровайный Александр Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно