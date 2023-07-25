Бескоровайный Матвей Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бескоровайный Матвей Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Бескоровайный Никита Никитович

Мать: Бескоровайная Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бескоровайный Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бескоровайный Николай Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бескоровайный Александр Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно