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Торопченов Иван Моисеев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

25.05.1808

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1808

Отец: Торопченов Моисей Леонов

Мать: Торопченова Евдокия Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1829

Жена: Торопченова Параскева Герасимова

Рождение ребёнка
13.11.1829

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Торопченова Параскева Герасимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.11.1830

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Торопченова Параскева Герасимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Сапунова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Торопченова Параскева Герасимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Торопченова Параскева Герасимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1845

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Торопченова Параскева Герасимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.08.1846

Сын: Торопченов Павел Иванович

Мать ребёнка: Торопченова Параскева Герасимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1848
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: холера
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