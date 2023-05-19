Торопченов Иван Моисеев
Место рождения
Дата рождения25.05.1808
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1808
Бракосочетание
04.02.1829
Рождение ребёнка
13.11.1829
Рождение ребёнка
28.11.1830
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Сапунова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Торопченова Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
1838
Рождение ребёнка
27.03.1845
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Торопченова Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
11.08.1846
Сын: Торопченов Павел Иванович
Мать ребёнка: Торопченова Параскева Герасимова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1848
Причина смерти: холера