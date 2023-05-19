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Митрофанов Никандр Филиппов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

05.06.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1914

Отец: Митрофанов Филипп Семенов

Мать: Митрофанова Пелагея Стефанова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
06.06.1914
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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