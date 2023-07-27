Гейн (Рагозина) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейн (Рагозина) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1979

Дочь: Шаронова Елена

Отец ребёнка: Гейн Сергей

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.08.1985

Дочь: Пчелкина Людмила

Отец ребёнка: Гейн Сергей

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Гейн Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гейн Сергей