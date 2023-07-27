Гейн (Рагозина) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1979
Дочь: Шаронова Елена
Отец ребёнка: Гейн Сергей
Рождение ребёнка
26.08.1985
Дочь: Пчелкина Людмила
Отец ребёнка: Гейн Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Гейн Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гейн Сергей