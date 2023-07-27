Гейн Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1952
Отец: Гейн Эдмунд
Мать: Елена
Рождение ребёнка
11.09.1979
Дочь: Шаронова Елена
Мать ребёнка: Гейн Раиса
Рождение ребёнка
26.08.1985
Дочь: Пчелкина Людмила
Мать ребёнка: Гейн Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Гейн Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гейн Раиса