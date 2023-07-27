Гейн Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГейн Сергей

Гейн Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1952

Отец: Гейн Эдмунд

Мать: Елена

Рождение ребёнка
11.09.1979

Дочь: Шаронова Елена

Мать ребёнка: Гейн Раиса

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.08.1985

Дочь: Пчелкина Людмила

Мать ребёнка: Гейн Раиса

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Гейн Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гейн Раиса