Карлова Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Григорьева Анна Владимирова
Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров
Рождение ребёнка
1882
Сын: Карлов Дионисий Владимиров
Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров
Рождение ребёнка
03.05.1886
Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Ефремия Владимирова
Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров
Рождение ребёнка
18.06.1889
Сын: Карлов Леонтий Владимиров
Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров
Рождение ребёнка
27.01.1891
Сын: Карлов Харитон Владимиров
Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров
Рождение ребёнка
1894
Сын: Карлов Ксенофонт Владимиров
Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно