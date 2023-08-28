Карлова Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Григорьева Анна Владимирова

Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Карлов Андрей Владимиров

Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Карлов Дионисий Владимиров

Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.05.1886

Сын: Карлов Борис Владимиров

Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Ефремия Владимирова

Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.06.1889

Сын: Карлов Леонтий Владимиров

Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.01.1891

Сын: Карлов Харитон Владимиров

Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Карлов Ксенофонт Владимиров

Отец ребёнка: Карлов Владимир Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлов Владимир Петров

Смерть
Неизвестно
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