Карлов Ксенофонт Владимиров
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Карлов Владимир Петров
Мать: Карлова Елена Иванова
Бракосочетание
25.01.1909
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.05.1910
Сын: Карлов Михаил Ксенофонтов
Мать ребёнка: Карлова Елизавета Анастасьева
Рождение ребёнка
22.08.1912
Мать ребёнка: Карлова Елизавета Анастасьева
Смерть
Неизвестно