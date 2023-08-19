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Карлов Ксенофонт Владимиров

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Карлов Владимир Петров

Мать: Карлова Елена Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
25.01.1909

Жена: Карлова Елизавета Анастасьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.05.1910

Сын: Карлов Михаил Ксенофонтов

Мать ребёнка: Карлова Елизавета Анастасьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.08.1912

Сын: Карлов Иван Ксенофонтов

Мать ребёнка: Карлова Елизавета Анастасьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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