Фон-Бурмейстер Павел Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
19.01.1864
Сын: Фон-Бурмейстер Евгений Павлович
Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Мария Александровна
Рождение ребёнка
25.09.1869 ст.
Сын: Фон-Бурмейстер Иван Павлович
Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Мария Александровна
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
14.02.1877
Сын: Фон-Бурмейстер Владимир Павлович
Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Мария Александровна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Фон-Бурмейстер Андрей Павлович
Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно