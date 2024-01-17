Фон-Бурмейстер Павел Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФон-Бурмейстер Павел Фёдорович

Фон-Бурмейстер Павел Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фон-Бурмейстер Фёдор Кристианович

Мать: Фон-Бурмейстер Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
19.01.1864

Сын: Фон-Бурмейстер Евгений Павлович

Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Мария Александровна

Рождение ребёнка
25.09.1869 ст.

Сын: Фон-Бурмейстер Иван Павлович

Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Мария Александровна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
14.02.1877

Сын: Фон-Бурмейстер Владимир Павлович

Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Мария Александровна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Фон-Бурмейстер Андрей Павлович

Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон-Бурмейстер Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close