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Фон-Бурмейстер Фёдор Кристианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

23.04.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Фон-Бурмейстер Кристиан Людвиг

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Фон-Бурмейстер Николай Федорович

Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фон-Бурмейстер Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон-Бурмейстер Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон-Бурмейстер Виктор Федорович

Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон-Бурмейстер Александра Федоровна

Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон-Бурмейстер Анна Игнатьевна

Смерть
23.04.1839
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