Фон-Бурмейстер Фёдор Кристианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти23.04.1839
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Фон-Бурмейстер Кристиан Людвиг
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Фон-Бурмейстер Николай Федорович
Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фон-Бурмейстер Павел Фёдорович
Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон-Бурмейстер Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон-Бурмейстер Виктор Федорович
Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон-Бурмейстер Александра Федоровна
Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1839