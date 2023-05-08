Подзорова Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Подзоров Степан Александрович

Отец ребёнка: Подзоров Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Подзорова Александра Александровна

Отец ребёнка: Подзоров Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Подзоров Ермил Александрович

Отец ребёнка: Подзоров Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 07.06.1814

Дочь: Подзорова Феодосия Александровна

Отец ребёнка: Подзоров Александр Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Александр Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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