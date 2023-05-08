Подзорова Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Подзоров Степан Александрович
Отец ребёнка: Подзоров Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Подзорова Александра Александровна
Отец ребёнка: Подзоров Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Подзоров Ермил Александрович
Отец ребёнка: Подзоров Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 07.06.1814
Дочь: Подзорова Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Подзоров Александр Матвеевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно