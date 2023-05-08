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Подзоров Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Около 1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Подзоров Матвей Зиновьевич

Мать: Подзорова Агриппина

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Подзоров Ефим Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Подзоров Степан Александрович

Мать ребёнка: Подзорова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Грошикова Пелагея Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Подзорова Александра Александровна

Мать ребёнка: Подзорова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Подзоров Ермил Александрович

Мать ребёнка: Подзорова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 07.06.1814

Дочь: Подзорова Феодосия Александровна

Мать ребёнка: Подзорова Васса Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Подзорова Пелагея Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Васса Ивановна

Смерть
Около 1829
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