Подзоров Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиОколо 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Подзоров Матвей Зиновьевич
Мать: Подзорова Агриппина
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Подзоров Ефим Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Подзоров Степан Александрович
Мать ребёнка: Подзорова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Грошикова Пелагея Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Подзорова Александра Александровна
Мать ребёнка: Подзорова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Подзоров Ермил Александрович
Мать ребёнка: Подзорова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 07.06.1814
Дочь: Подзорова Феодосия Александровна
Мать ребёнка: Подзорова Васса Ивановна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Подзорова Пелагея Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подзорова Васса Ивановна
Смерть
Около 1829