Кузнецова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1947
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie64269532/
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Михаил Акимович

Смерть
Неизвестно
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