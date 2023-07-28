Малиновцев Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Отец: Малиновцев Григорий
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 35 оборот
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Малиновцев Иван Федорович
Мать ребёнка: Малиновцева Марья Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 36 лн
Место жительства
С 1729
Быньги, Невьянский, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 36 лист
Место жительства
С 1731
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 36 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно