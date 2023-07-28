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Малиновцев Федор Григорьевич

Место рождения

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1681 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Малиновцев Григорий

Мать: не указана

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 35 оборот
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Малиновцев Иван Федорович

Мать ребёнка: Малиновцева Марья Ивановна

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 36 лн
Место жительства
С 1729
Быньги, Невьянский, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 36 лист
Место жительства
С 1731
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 36 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновцева Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно